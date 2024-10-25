В Стерлитамаке задержаны угонщики автомобиля

Пресс-служба МВД республики сообщила о задержании четверых подозреваемых – местных жителей в возрасте от 18 до 22 лет. После кражи они вывезли машину в другой гаражный кооператив, планируя продать её на запчасти. Чтобы скрыть свои преступные действия, они утверждали, что автомобиль принадлежал дедушке одного из них.