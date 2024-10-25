В Стерлитамаке задержаны угонщики автомобиля

В Стерлитамаке полиция раскрыла кражу автомобиля из гаража. Ночью злоумышленники проникли в гараж и украли «ВАЗ 21099».
Пресс-служба МВД республики сообщила о задержании четверых подозреваемых – местных жителей в возрасте от 18 до 22 лет. После кражи они вывезли машину в другой гаражный кооператив, планируя продать её на запчасти. Чтобы скрыть свои преступные действия, они утверждали, что автомобиль принадлежал дедушке одного из них.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража».
Фото: МВД РБ.