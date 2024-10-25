В Башкирии двое мужчин получили почти 40 лет лишения свободы

В Башкирии два местных жителя предстали перед судом за ряд серьёзных преступлений. Мужчины получили почти 40 лет лишения свободы.

Как выяснило следствие, в Белорецке в феврале 2023 года один мужчина находился в состоянии опьянения и начал ссориться со знакомой. Он ударил несчастную вилкой в спину и ножом в плечо, чем причинил ей тяжкий вред здоровью.

После мужчина и его товарищ попытались добыть алкоголь у соседа, но знакомый им отказал. Тогда два друга связали соседа, прислонили его лицо к раскаленной конфорке, нанесли ножом множественные удары. От полученных травм пострадавший скончался. Мужчины завернули тело несчастного в ковёр, сожгли его паспорт и похитили деньги и имущество на сумму 10 тысяч рублей.

Выяснилось, что ранее оба были судимы. Суд признал мужчин виновными и вынес наказание в виде лишения свободы на 18 и 21 год в колонии строгого и особого режима.