Радий Хабиров и Светлана Чупшева приняли участие в сессии по улучшению инвестклимата

У Башкортостана есть возможность выйти на рынок Китая и Индии. Об этом сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. По словам руководителя ведомства, в республике много собственных брендов одежды, ювелирных изделий, продуктов питания. И все они пользуются спросом у потребителей.

Сейчас необходимы механизмы, чтобы иметь возможность торговать ими на мировом уровне. Этот вопрос обсуждался на экспертной сессии по улучшению инвестиционного климата в регионе. Ведётся активная работа правительства с представителями малого и среднего бизнеса. И результаты есть. Башкортостан занимает третье место в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив.

Сегодня обсуждали с предпринимателями новые вызовы для экономики. Это, безусловно, ключевая ставка, которая ограничивает сегодня привлечение кредитных ресурсов на запуск новых инвестиционных проектов. Поэтому, безусловно, здесь тоже нужно сохранить все региональные меры поддержки максимально для того, чтобы поддержать предпринимателей. Ну и смотреть на новые возможности. Проговорили сегодня, может быть, инвестпроекты и предпринимательская активность в сфере креативных индустрий, которая растет сегодня в целом глобально в мире намного больше, чем традиционные отрасли. Здесь тоже видим огромный потенциал.

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов

Мы, на мой взгляд, с бизнес-сообществом наладили отношения, у нас хорошо работают все бизнес-сообщества, в общем-то, достаточно, мне кажется, партнерски мы себя вели во все сложные времена, во время ковида, и несмотря на сложности, которая вызывала пандемия, мы максимально старались все-таки обеспечить бизнес каким-то образом и компенсировать их потери. Я думаю, что, тем не менее, эту работу надо продолжать, надо внимательно смотреть, какие еще возможности есть нам поддержать бизнес. И в то же время я всегда говорю, что в свою очередь мы ждем от бизнеса тоже ответственной государственной политики, чтобы это был социально ответственный бизнес.

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