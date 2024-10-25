Радий Хабиров и Светлана Чупшева приняли участие в сессии по улучшению инвестклимата

Мы, на мой взгляд, с бизнес-сообществом наладили отношения, у нас хорошо работают все бизнес-сообщества, в общем-то, достаточно, мне кажется, партнерски мы себя вели во все сложные времена, во время ковида, и несмотря на сложности, которая вызывала пандемия, мы максимально старались все-таки обеспечить бизнес каким-то образом и компенсировать их потери. Я думаю, что, тем не менее, эту работу надо продолжать, надо внимательно смотреть, какие еще возможности есть нам поддержать бизнес. И в то же время я всегда говорю, что в свою очередь мы ждем от бизнеса тоже ответственной государственной политики, чтобы это был социально ответственный бизнес.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан