Радий Хабиров и Светлана Чупшева приняли участие в сессии по улучшению инвестклимата

У Башкортостана есть возможность выйти на рынок Китая и Индии. Об этом сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. По словам руководителя ведомства, в республике много собственных брендов одежды, ювелирных изделий, продуктов питания. И все они пользуются спросом у потребителей.
Сейчас необходимы механизмы, чтобы иметь возможность торговать ими на мировом уровне. Этот вопрос обсуждался на экспертной сессии по улучшению инвестиционного климата в регионе. Ведётся активная работа правительства с представителями малого и среднего бизнеса. И результаты есть. Башкортостан занимает третье место в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив.