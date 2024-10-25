В Уфе работодатель будет наказан за гибель плотника

В Уфе строительная компания понесет наказание за гибель плотника. Верховный суд Башкирии постановил, что семье погибшего полагается компенсация.

Инцидент произошел 22 августа 2023 года, когда плотник упал в шахту лифта с 13-го этажа, вместе с тяжелыми строительными материалами. От полученных травм он скончался.

При расследовании выяснили, что с бригадой, которой управляла компания, был заключен гражданский договор. Это позволило избежать признания инцидента производственным. Но поскольку работы требовали регистрации как ИП, решение суда постановило их как трудовые отношения.

Руководитель инспекции труда Татьяна Астрелина отметила, что случаи подмены трудовых отношений гражданскими договорами не редкость в строительной сфере. Из-за этого работники не могут получить социальные гарантии и права, такие как оплачиваемые больничные или отпуска.

На основании решения суда, будет проведено дополнительное расследование для выяснения причин произошедшего и определения виновных. Семья погибшего получит страховую выплату от государства.