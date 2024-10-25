В Башкирии дети участников СВО могут обратиться в мобильные стоматкомплексы

В Башкортостане дети участников СВО могут получить медпомощь в мобильных стоматкомплексах, не выезжая за пределы своих городов и районов. Это стало возможным благодаря проекту «Улыбка мира», который был реализован Центром детской стоматологии и ортодонтии и региональным фондом «Защитники Отечества».

Работы начались с середины августа. Мобильная стоматология посетила Благовещенский, Нуримановский районы и Салават. А уфимцы и жители прилегающих территорий могут получить стоматологическую помощь без очереди в самой поликлинике.

Во всех городах и районах республики есть социальные координаторы, которые на своей территории знают каждого бойца и всех членов его семьи. Перед выездом на место комплекса «Тулпар» детские стоматологи получают всю необходимую информацию о пациентах.