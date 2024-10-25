В Башкирии заведующую детсадом подозревают в получении взяток

Установлено, что с 2018 года по май 2024 года она требовала от троих сотрудников часть их премий в виде денежного вознаграждения. За это она обещала не применять к ним дисциплинарные меры и обеспечить нормальное рабочее место в саду. В противном случае угрожала увольнением. Работники, боясь последствий, передали ей около 300 тысяч рублей.