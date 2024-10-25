В Уфе начали благоустройство тропы здоровья вдоль Дёмского шоссе

В Уфе стартовало благоустройство тропы здоровья вдоль Дёмского шоссе. Этот масштабный проект включает в себя создание пешеходно-велосипедного маршрута длиной более трёх километров, который будет проходить через лес и начинаться от путепровода до реки Дёма.