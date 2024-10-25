Депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрели новые законопроекты

Башкортостан намерен активно участвовать в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни», который запускается в стране в 2025 году. Об этом заявила министр жилищного хозяйства республики во время «Правительственного часа». Он прошёл сегодня в рамках 14-го заседания Госсобрания Башкортостана, в работе которого участие принял глава региона Радий Хабиров. В общей сложности депутаты рассмотрели более двух десятков законопроектов.

34 миллиарда рублей. Именно такая сумма нужна для того, чтобы привести в полный порядок сферу жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана. Речь идёт о 46 объектах. И это не просто подсчёты регионального МинЖКХ, а сформированный пул проектов и поданные в федеральный центр заявки на участие в госпрограммах. А с 2025 года появится новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Он включает 12 подпроектов, два из которых как раз в сфере ЖКХ.

Не только в перспективу заглянула региональный министр. В рамках «Правительственного часа» Ирина Голованова отчиталась перед депутатами об итогах деятельности сферы жилищно-коммунального хозяйства республики. А во второй части башкирские парламентарии рассмотрели новые законопроекты. Один из них подразумевает внесение изменений в бюджет республики на этот, а также на 2025 и 2026 годы. Это обусловлено прежде всего увеличением планируемых поступлений в казну, а также расходов.

Еще один законопроект, который депутаты рассмотрели в первом чтении, касается изменений в закон республики, который затрагивает интересы людей с ограниченными возможностями здоровья. Речь идёт о сопровождаемом проживании инвалидов. Это комплекс мер социальной поддержки, направленных на обеспечение проживания в домашних условиях людей с особенностями развития старше 18 лет.

Еще один проект закона, который рассмотрели сегодня в окончательном чтении, касался физической культуры и спорта. Он предусматривает нововведения, которые направлены на развитие и обеспечение доступности массового спорта.