Радий Хабиров поздравил научные коллективы Евразийского НОЦ

НОЦ – это управляющая компания, которая является координатором, организатором исследований. Когда мы его создавали, научная общественность, руководители вузов смотрели на НОЦ с некоторым недоверием. Сейчас уже все видят, что это эффективно работающая структура. Через неё мы в том числе финансируем различные научные проекты.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан