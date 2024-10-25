Радий Хабиров поздравил научные коллективы Евразийского НОЦ

Глава Башкортостана ознакомился с научно-техническими достижениями вузов республики, которые входят в Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. Экспозицию организовали на площадке Межвузовского студенческого кампуса в рамках форума «Наука и индустрия. Стратегия-2030», приуроченного к пятилетию НОЦ.
Свою деятельность под эгидой центра ведут шесть вузов: УУНиТ, УГНТУ, БГМУ, БашГАУ, БГПУ имени Акмуллы, Сколковский институт науки и технологий, а также три научные организации и 32 предприятия. За время деятельности НОЦ они получили более 2300 патентов, разработали и передали в производство более 470 передовых технологий и инновационных продуктов.