В Уфе в Театре кукол прошёл «Спектакль-невидимка»

В Башкирском государственном театре кукол прошел показ «Спектакля-невидимки» по повести Владимира Железникова «Чучело». Команда профессиональных актеров Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой, состоящая из 10 человек, дала возможность буквально прожить историю девочки-подростка.

Особенность постановки — полная адаптация под незрячих и слабовидящих, при этом происходящее не нуждается в тифлокомментировании. В течение 2,5 часов зрители руководствуются только своими чувствами и ощущениями. Показ привычного спектакля, но уже в формате 6D, приурочили к третьему Всероссийскому форуму «Ломая барьеры».