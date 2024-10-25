В Уфе одобрили новые проекты в промышленности и сфере услуг

Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл совещание в формате «Инвестчас». Так, Уфимский вентиляторный завод намерен возвести в столице производственный комплекс для изготовления строительной арматуры. Объём выпуска новой продукции составит 60 тысяч тонн в год. Там появится более 100 рабочих мест, сумма вложений составит свыше 2,5 млрд рублей.

Также компания «Октябрьскхиммаш» нацелена организовать производство в городе Октябрьском холоднодеформированных бесшовных труб. Продукцию будут поставлять предприятиям нефтегазового сектора, в том числе в рамках импортозамещения.