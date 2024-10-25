В Уфе прошел первый Всероссийский форум фельдшеров

Его провели в центре повышения квалификации Башкортостана. В нем участвовали все 75 медицинских организаций республики, в составе которых имеются фельдшерско-акушерские пункты. Во время форума презентовали методические рекомендации «Стандарт работы фельдшера ФАП».

Его можно будет использовать в обучении молодых специалистов спектру цифровых медицинских услуг, доступных для пациентов сельской местности. Также провели симуляционные мастер-классы. Они были направлены на развитие клиентоцентричности, отработку практических навыков оказания первичной медико-санитарной помощи, первого этапа диспансеризации и вакцинации.