В Башкирии сгорело имущество в доме многодетной семьи

Как сообщили в МЧС региона, огнём охватило дом многодетной семьи. Площадь пожара достигла 54 кв.м. На тушение направили 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Возгорание оперативно ликвидировали прибывшие пожарные.

В доме проживает семья из 9 человек, среди которых пятеро детей: 17, 13, 7, 2 и 1 лет. В момент возникновения пожара внутри находились мать семейства и два маленьких ребёнка. Они успели оперативно эвакуироваться. Пострадавших нет. Семья разместилась у родственников.