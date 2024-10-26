В Уфе женщина упала на крышу поликлиники

В Уфе помощь спасателей потребовалась женщине, которая упала с высоты четвёртого этажа. Подробности инцидента рассказали в Управлении гражданской защиты.

Около одиннадцати часов утра на улице Комсомольской на крышу поликлиники упала женщина. На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели поднялись к упавшей, иммобилизировали поврежденные конечности, эвакуировали её с высоты и передали бригаде скорой помощи.