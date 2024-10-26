В Уфе женщина упала на крышу поликлиники

В Уфе помощь спасателей потребовалась женщине, которая упала с высоты четвёртого этажа. Подробности инцидента рассказали в Управлении гражданской защиты.

Фото №1 - В Уфе женщина упала на крышу поликлиники

Около одиннадцати часов утра на улице Комсомольской на крышу поликлиники упала женщина. На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели поднялись к упавшей, иммобилизировали поврежденные конечности, эвакуировали её с высоты и передали бригаде скорой помощи.

Женщине около 30 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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