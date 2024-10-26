Стало известно состояние женщины из Уфы, которая упала на крышу поликлиники

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о состоянии женщины, которая упала с высоты 4 этажа.

Напомним, инцидент произошёл сегодня, 26 октября, утром на улице Комсомольской. Женщина упала на кровлю поликлиники. На помощь пострадавшей прибыли спасатели, которые иммобилизировали поврежденные конечности, эвакуировали женщину с высоты и передали бригаде скорой помощи.

Медики сообщили, что состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое, стабильное. Женщину перевели в реанимацию для динамического наблюдения.