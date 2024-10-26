Стало известно состояние женщины из Уфы, которая упала на крышу поликлиники

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о состоянии женщины, которая упала с высоты 4 этажа.

Фото №1 - Стало известно состояние женщины из Уфы, которая упала на крышу поликлиники

Напомним, инцидент произошёл сегодня, 26 октября, утром на улице Комсомольской. Женщина упала на кровлю поликлиники. На помощь пострадавшей прибыли спасатели, которые иммобилизировали поврежденные конечности, эвакуировали женщину с высоты и передали бригаде скорой помощи.

Медики сообщили, что состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое, стабильное. Женщину перевели в реанимацию для динамического наблюдения.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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