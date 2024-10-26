Жители Башкирии страдают от нашествия мух

Жители Туймазинского района жалуются на неприятный запах и нашествие мух. Как выяснилось, представители одной из птицефабрик вывозили в большом количестве необработанные отходы жизнедеятельности на сельхозугодья. Данным фактом заинтересовались сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и других контрольно-надзорных ведомств.
Десятки, если не сотни мух стали незваными гостями в квартирах и домах туймазинцев. Они атаковали несколько населенных пунктов. В борьбе с ними жителям приходилось тратить множество баллончиков с дихлофосом. Кроме нашествия насекомых, люди страдали и от зловоний в воздухе. Так, на этих кадрах можно увидеть кучи с побочными продуктами животноводства на сельхозугодьях вблизи населенных пунктов.
По словам туймазинцев, из местной птицефабрики, вероятно, вывозили отходы жизнедеятельности и вываливали куриный помёт на поля вблизи жилых домов. После многочисленных жалоб местных жителей на проблему обратили внимание сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.
Инспекторы Россельхознадзора во время посещения птицефабрики нашли нарушения. Они связаны с обращением побочных продуктов животноводства.
На общественных слушаниях руководитель птицефабрики признал факт нарушения и принес извинения туймазинцам. Конкретно, когда с предприятия неоднократно вывозили отходы и сбрасывали их на свои сельхозугодья вблизи населенных пунктов. Представителю компании разъяснили на встрече, что птичий гумус перед отправкой на поля должен обрабатываться. В случае невыполнения требования и повторения ситуации материалы проверки будут переданы в суд.
Сейчас в муниципалитете неприятного запаха с мухами, как это было в сентябре и начале этого месяца, уже нет. Как и отходов с птицефабрики на полях вблизи сёл и райцентра. По итогам совещания представителям предприятия рекомендовали не только модернизировать производство, но и хранилища, куда обычно складывают побочные продукты животноводства. А главное — соблюдать все технологии на фабрике без ущерба окружающей среде.