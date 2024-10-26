Жители Башкирии страдают от нашествия мух

Лабораторные исследования проводили во всех населённых пунктах. Это Дуслык, Субханкулово, Нуркеево, Туймазы. Всего провели более 250 исследований на содержание аммиака и сероводорода в том числе. Превышений выявлено не было.

Альфия Гайнанова, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском и Шаранском районах