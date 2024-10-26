Жители Башкирии страдают от нашествия мух

Жители Туймазинского района жалуются на неприятный запах и нашествие мух. Как выяснилось, представители одной из птицефабрик вывозили в большом количестве необработанные отходы жизнедеятельности на сельхозугодья. Данным фактом заинтересовались сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и других контрольно-надзорных ведомств.

Десятки, если не сотни мух стали незваными гостями в квартирах и домах туймазинцев. Они атаковали несколько населенных пунктов. В борьбе с ними жителям приходилось тратить множество баллончиков с дихлофосом. Кроме нашествия насекомых, люди страдали и от зловоний в воздухе. Так, на этих кадрах можно увидеть кучи с побочными продуктами животноводства на сельхозугодьях вблизи населенных пунктов.

По словам туймазинцев, из местной птицефабрики, вероятно, вывозили отходы жизнедеятельности и вываливали куриный помёт на поля вблизи жилых домов. После многочисленных жалоб местных жителей на проблему обратили внимание сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.

Лабораторные исследования проводили во всех населённых пунктах. Это Дуслык, Субханкулово, Нуркеево, Туймазы. Всего провели более 250 исследований на содержание аммиака и сероводорода в том числе. Превышений выявлено не было.

Альфия Гайнанова, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском и Шаранском районах

Инспекторы Россельхознадзора во время посещения птицефабрики нашли нарушения. Они связаны с обращением побочных продуктов животноводства.

Фото №1 - Жители Башкирии страдают от нашествия мух

Выражаются в обустройстве пометохранилищ, то есть оно должно быть герметичным и оно должно быть забетонированным, там должны быть канавки для сточных вод, но вот там некоторые нарушения имеются. То есть переполнены навозом. Стоки не совсем герметичны.

Руслан Байкеев, руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Башкортостан

На общественных слушаниях руководитель птицефабрики признал факт нарушения и принес извинения туймазинцам. Конкретно, когда с предприятия неоднократно вывозили отходы и сбрасывали их на свои сельхозугодья вблизи населенных пунктов. Представителю компании разъяснили на встрече, что птичий гумус перед отправкой на поля должен обрабатываться. В случае невыполнения требования и повторения ситуации материалы проверки будут переданы в суд.

Также в технологии мы хотим использовать внесение препаратов ППЖ, тем самым устранить запахи. На основании сегодняшнего совещания мы создаем рабочую группу. Будем в тесном контакте с населением. И будем уведомлять о вывозе органического удобрения на наши поля.

Артур Риянов, руководитель АО «Турбаслинские бройлеры»

Сейчас в муниципалитете неприятного запаха с мухами, как это было в сентябре и начале этого месяца, уже нет. Как и отходов с птицефабрики на полях вблизи сёл и райцентра. По итогам совещания представителям предприятия рекомендовали не только модернизировать производство, но и хранилища, куда обычно складывают побочные продукты животноводства. А главное — соблюдать все технологии на фабрике без ущерба окружающей среде.

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