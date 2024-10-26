В Уфе ВК «Динамо-Урал» одержал победу над «Динамо-ЛО»

В Уфе прошло динамовское дерби в рамках девятого тура российской волейбольной суперлиги. Уфимский «Динамо-Урал» на своей площадке принимал «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Первый сет получился упорным, и команды отделяло не больше двух очков. Но затем уфимцы выиграли четыре розыгрыша подряд и довели партию до победы 25:19.

Во втором сете при счёте 22:21 возникла длительная пауза из-за видеопросмотра спорного эпизода. В результате судьи приняли решение в пользу «Динамо-Урала». Преимущество уфимцы уже не упустили — 25:22. В третьем сете у ленинградцев было два сетбола, но башкирская команда, набрав четыре очка кряду, одержала победу и в сете 26:24, и в матче — 3:0.