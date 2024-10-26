В Уфе прошел чемпионат медийного футбола

Турнир дает возможность школьникам и любителям этой игры проявить себя на поле, а также пообщаться с известными политиками, спортсменами республики. Сначала олимпийские и паралимпийские чемпионы Аделина Загидуллина, Тимур Сафин, Семён Елистратов, Оксана Савченко провели автограф-сессию.

После чего стартовали матчи. Многократный чемпион мира по джиу-джитсу и боям без правил Джефф Монсон провел групповую разминку для всех присутствующих спортсменов, зрителей и волонтеров.