В Уфе прошёл турнир по мини-футболу среди медработников

Вместо белых халатов — спортивная форма. В Уфе прошёл традиционный республиканский турнир по мини-футболу среди медицинских работников. В этом году соревнования проводятся уже в 18-й раз, и посвящены они памяти известного профессора, основателя хирургической школы Ирека Сафина.

Здесь принимают участие врачи от 35 лет и старше. На одной площадке собрались травматологи, хирурги, неврологи, онкологи и другие специалисты. 21 команда стремилась завоевать призовое место.