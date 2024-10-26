В Уфе прошёл турнир по мини-футболу среди медработников

Вместо белых халатов — спортивная форма. В Уфе прошёл традиционный республиканский турнир по мини-футболу среди медицинских работников. В этом году соревнования проводятся уже в 18-й раз, и посвящены они памяти известного профессора, основателя хирургической школы Ирека Сафина.
Здесь принимают участие врачи от 35 лет и старше. На одной площадке собрались травматологи, хирурги, неврологи, онкологи и другие специалисты. 21 команда стремилась завоевать призовое место.
Вообще, спортивные мероприятия на базе Башкирского медицинского университета проходят регулярно. Помимо футбола здесь соревнуются в лыжных гонках, легкоатлетическом кроссе, шахматах. Также проходит спартакиада среди студентов медколледжей. В планах у организаторов расширить географию участников соревнований.