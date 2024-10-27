В Башкирии девочка потратила деньги мамы на бонусы в игре

В Башкирии девочка перевела 63 тысячи рублей мошенникам с родительской банковской карты. Как сообщили в управлении МВД по Стерлитамаку, девочка в популярном мессенджере связалась с неизвестной, которая предложила ей бонусы в игре. Для этого она попросила отправить скриншот экрана телефона с приложениями и выполнить несколько заданий. Мама, ничего не заподозрив, дала дочери свой телефон.

Мошенники убедили девочку узнать баланс карты и затем провели ее через процесс смены пароля в банковском приложении. В надежде на получение игровых бонусов девочка перевела девять раз по 7 тысяч рублей на неизвестный счет.

Когда она сообщила мошенникам, что телефон забрали, злоумышленники начали запугивать, угрожая сообщить в полицию и взыскать с мамы штраф в полмиллиона рублей. На следующий день родительница обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.