В Башкирии прошёл «Кыстыбый забег», в котором участвовало свыше 600 спортсменов. Глава администрации Нефтекамска Эльдар Валидов поделился информацией о мероприятии в своих соцсетях. Он отметил, что забег собрал бегунов из ближайших регионов и поблагодарил команду Олега Гарифулина за популяризацию здорового образа жизни.

Спортсмены приехали из таких городов, как Уфа, Стерлитамак, Янаул, Казань, Чайковский, Бирск, Сарапул, Ижевск и других. Дети соревновались на дистанциях 300, 500 и 800 метров, а взрослые и подростки бежали от 2 до 10 километров. Самому возрастному участнику забега исполнилось 72 года. Все марафонцы получили подарки, медали и традиционные кыстыбый.