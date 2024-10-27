В Уфе на улице Правды высадят 35 лип-крупномеров

В уфимском микрорайоне Дёма на улице Правды, на следующей неделе планируется высадка 35 крупномерных лип. Администрация Дёмского района отметила, что осень является оптимальным временем для посадки этих деревьев.

Фото №1 - В Уфе на улице Правды высадят 35 лип-крупномеров

Ранее на улице были проведены работы по замене старых и аварийных деревьев. Они представляли угрозу для прохожих и транспорта, а также для близлежащих зданий.

Липы пользуются популярностью у ландшафтных дизайнеров благодаря своей привлекательности и способности адаптироваться к различным условиям окружающей среды.

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