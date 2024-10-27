В Уфе на улице Правды высадят 35 лип-крупномеров

В уфимском микрорайоне Дёма на улице Правды, на следующей неделе планируется высадка 35 крупномерных лип. Администрация Дёмского района отметила, что осень является оптимальным временем для посадки этих деревьев.

Ранее на улице были проведены работы по замене старых и аварийных деревьев. Они представляли угрозу для прохожих и транспорта, а также для близлежащих зданий.