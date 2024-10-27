В Башкирии произошел смертельный пожар

В деревне Чишмы Бирского района произошел пожар в жилом доме. Пламя быстро охватило деревянное строение площадью 72 кв.м. В результате трагедии погиб 51-летний мужчина. Женщина, находившаяся в доме, смогла выбраться.
На тушение пожара выехали 9 сотрудников МЧС и члены добровольной пожарной команды с тремя единицами техники. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Одной из версий считается неосторожное обращение с огнем во время курения.
На месте происшествия работают следственные группы и дознаватели МЧС, которые занимаются расследованием случившегося.
Фото: МЧС России.