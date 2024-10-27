Анна Цивилёва высоко оценила работу по поддержке бойцов СВО в Башкирии

2025-й в Башкортостане объявлен Годом участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом заявил Радий Хабиров. По словам главы региона, необходимо помочь воинам, которые получили тяжёлые травмы и увечья. А именно сделать всё возможное, чтобы адаптировать ребят к полноценной жизни. В республике будет создана региональная Ассоциация ветеранов СВО. Об этом Радий Хабиров рассказал заместителю министра обороны России. Анна Цивилёва на этой неделе побывала с рабочим визитом в Уфе. Работу по поддержке бойцов, которая ведется в республике, она оценила как лучшую в России.

Проект «Здоровая улыбка» помогает военнослужащим санировать зубы во время отпуска без долгих ожиданий приема. Работают стоматологи и с детьми участников спецоперации. Благодаря передвижному комплексу уже удалось оказать стоматологическую помощь пациентам во всех районах. Уникальность такой идеи отметила руководитель фонда «Защитники Отечества», замминистра обороны России Анна Цивилёва. Вместе с главой республики она познакомилась с работой филиала фонда в Уфе.

Фонд «Защитники Отечества» работает почти полтора года. Основная задача – поддержка участников, ветеранов СВО и членов их семей в режиме единого окна. За это время приняли более 68 тысяч обращений. В каждом районе есть свой социальный координатор. Боец с позывным «Уфа» после возвращения домой стал одним из них в Илишевском районе и теперь уже здесь поддерживает ребят.

На встречу с Анной Цивилёвой и главой республики пригласили военнослужащих. Многие из них получили тяжелые ранения и сейчас учатся жить заново.

Мы уделяем огромное внимание тем, кто получил тяжёлые ранения, инвалидность, защищая интересы государства. Опыт работы показывает, что нерешаемых вопросов в этой части не существует. Есть направления, которым важно уделять большее внимание. Это требует консолидации федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и социально ответственного бизнеса. Анна Цивилёва, заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества»

На прошлой неделе в Уфе прошел межрегиональный турнир для ветеранов СВО «Герои нашего времени». Глава республики удостоил победителей медалей генерала Шаймуратова. Анна Цивилёва в свою очередь вручила удостоверения ветеранам боевых действий, а один из них получил ключи от автомобиля. Боец потерял обе конечности, поэтому машина адаптирована под ручное управление.

136-й по счёту гуманитарный конвой отправился на этой неделе из Башкортостана. Проводить колонну приехали Радий Хабиров и Анна Цивилёва. Они пообщались с водителями, которые доставят адресную помощь для военнослужащих из Башкортостана и жителей Курской области. В состав груза вошли 22 автомобиля, в том числе два грузовых «Урала». Помимо этого, в зону проведения СВО Башкортостан отправил пиломатериалы, средства радиоэлектронной борьбы, одежду, продукты питания. Одним из самых ценных грузов стали беспилотники, которые производятся на территории нашей республики. Кстати, за последние два месяца на СВО их отправили уже более полутора тысяч.

Поддержка участников СВО и их родных для республики является приоритетом, сказал Радий Хабиров уже во время рабочей встречи главы региона с заместителем министра обороны России Анной Цивилёвой. А чуть позже руководитель Башкортостана сделал еще одно заявление касаемо специальной военной операции.

Сегодня в условиях специальной военной операции необходимо помочь воинам, которые получили тяжёлые травмы и увечья. Важно сделать всё возможное, чтобы адаптировать ребят к полноценной жизни. Поэтому мы приняли решение объявить следующий год Годом участников специальной военной операции и членов их семей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это своевременное и правильное решение, считают эксперты. Поддержка специальной военной операции и её участников в настоящее время являются важнейшей для государства задачей.

В Башкортостане на сегодняшний день действует более 40 мер поддержки как для участников специальной военной операции, так и для членов их семей. Среди них бесплатный проезд на общественном транспорте, горячее питание для школьников, бесплатное обучение в колледжах, путёвки в санатории и многое другое.