В Башкирии убытки сельхозпроизводителей из-за непогоды составили 3 млрд рублей

3 миллиарда рублей составили прямые убытки сельхозпроизводителей в этом сезоне, выдавшемся для них весьма непростым. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал глава аграрного ведомства республики Ильшат Фазрахманов.

По данным регионального Минсельхоза, из-за проливных дождей на полях осталось свыше миллиона тонн зерновых. Но, как заверил руководитель ведомства, без хлеба с маслом республика все же не останется. Кстати, о последнем: несмотря на угрозы производителей дефицитом и ростом цен, у нас в регионе с сырьем для масла все в порядке. И при росте спроса башкирские молочные заводы готовы нарастить объемы. Подробнее – в интервью «Итогов недели».