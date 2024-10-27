В Башкирии к 2030 году откроют 50 мегаферм

В республике взят курс на индустриализацию молочной отрасли, о чем во время встречи с Владимиром Путиным Президенту и доложил Радий Хабиров. К 2030 году в Башкортостане откроют 50 крупных ферм. Новые комплексы уже сейчас активно строятся в Илишевском, Стерлитамакском, Чишминском и других районах республики. Инвестиции исчисляются миллиардами рублей. После запуска всех объектов регион получит более миллиона тонн товарного молока при внутреннем потреблении в 630 тысяч. Излишки уйдут на экспорт. Для переработки такого объема параллельно строятся новые заводы в Белебее, Мелеузе и Раевке.
Крупнейшая в Башкортостане ферма стоимостью более 6 миллиардов рублей появится в Стерлитамакском районе. Уже в следующем году новоселье тут отметят 3,5 тыс. дойных бурёнок, а общее поголовье в хозяйстве «Калинина» достигнет 11 тысяч. На объекте одновременно возводят сразу два комплекса – саму мегаферму и ферму по выращиванию молодняка. Работы ведутся с опережением графика.
Карусель не детская и будет ключевым объектом огромного комплекса. Одновременно здесь смогут доиться 90 коров. За сутки тут планируют получать порядка 140 тонн молока. Комфорт бурёнкам обеспечат умные системы вентиляции, которые установят во всех корпусах. Это всё недёшево, но стоит того. Срок окупаемости стандартной индустриальной фермы – восемь лет, а если грамотно воспользоваться всеми мерами господдержки, которые действуют в Башкортостане, то на два года меньше. Во время встречи с Владимиром Путиным в Уфе Радий Хабиров отметил, что активная работа позволяет увеличивать индексы промышленного производства и развития сельского хозяйства.
Одно из крупнейших хозяйств Чишминского района тоже вложилось в строительство новой мегафермы. Объём инвестиций – 500 миллионов рублей, на которые возведут семь современных корпусов. Это позволит предприятию «Нурис» увеличить поголовье дойных коров вдвое, до 1600 животных, а суточные надои составят 30 тонн молока. Будут созданы и дополнительные рабочие места для местных жителей.
От стерлитамакской фермы чишминская будет отличаться разве что поголовьем скота и надоями. Условия для содержания скота практически аналогичные. Микроклимат в помещениях, автоматическая дойка и уборка. Риф Байбурин, который 47 лет своей жизни отдал работе в животноводстве, в начале своей карьеры и не мечтал о таком. Говорит, доярки сейчас даже молока не видят. По молокопроводу из доильного зала оно сразу идёт в холодильник, оттуда – на молочные комбинаты.
На предприятии 100-процентное искусственное осеменение, а грамотно подобранные корма увеличивают надои. В год они составляют 8000 килограмм на одну корову. А в новых современных условиях будет комфортно не только бурёнкам, но и сотрудникам мегафермы, говорит Риф Юсупов. Поэтому ждёт молодое пополнение зоотехников и животноводов, чтобы передать им свой опыт и продолжить работу в качестве наставника.
Агропредприятие принимает активное участие и в социальной жизни муниципалитета. Местные жители могут приобрести продукты питания на ярмарках. А после окончания строительства новых корпусов и увеличения производства качество мясной и молочной продукции смогут оценить и уфимцы.