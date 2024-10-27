В Башкирии к 2030 году откроют 50 мегаферм

В республике взят курс на индустриализацию молочной отрасли, о чем во время встречи с Владимиром Путиным Президенту и доложил Радий Хабиров. К 2030 году в Башкортостане откроют 50 крупных ферм. Новые комплексы уже сейчас активно строятся в Илишевском, Стерлитамакском, Чишминском и других районах республики. Инвестиции исчисляются миллиардами рублей. После запуска всех объектов регион получит более миллиона тонн товарного молока при внутреннем потреблении в 630 тысяч. Излишки уйдут на экспорт. Для переработки такого объема параллельно строятся новые заводы в Белебее, Мелеузе и Раевке.

Крупнейшая в Башкортостане ферма стоимостью более 6 миллиардов рублей появится в Стерлитамакском районе. Уже в следующем году новоселье тут отметят 3,5 тыс. дойных бурёнок, а общее поголовье в хозяйстве «Калинина» достигнет 11 тысяч. На объекте одновременно возводят сразу два комплекса – саму мегаферму и ферму по выращиванию молодняка. Работы ведутся с опережением графика.

Этот комплекс у нас будет как нетелиная ферма. Здесь у нас основная задача – подоить молоко. Второе немаловажное – вырастить правильную нетель и уже за хорошие деньги продать её как племенной скот. В марте 2025 года мы начнём доить первых нетелей. Они у нас начнут телиться в марте. С этого времени уже запустим карусель. Азат Нафиков, технолог

Карусель не детская и будет ключевым объектом огромного комплекса. Одновременно здесь смогут доиться 90 коров. За сутки тут планируют получать порядка 140 тонн молока. Комфорт бурёнкам обеспечат умные системы вентиляции, которые установят во всех корпусах. Это всё недёшево, но стоит того. Срок окупаемости стандартной индустриальной фермы – восемь лет, а если грамотно воспользоваться всеми мерами господдержки, которые действуют в Башкортостане, то на два года меньше. Во время встречи с Владимиром Путиным в Уфе Радий Хабиров отметил, что активная работа позволяет увеличивать индексы промышленного производства и развития сельского хозяйства.

Акценты мы сейчас начали делать именно на перерабатывающую промышленность и вообще индустриализацию всего сельского хозяйства. Это крупные фермы, товарные фермы, это крупные мясные хозяйства и, конечно, прежде всего покупка техники. Я помню, вам тоже докладывал: мы за шесть лет на порядка 60 млрд рублей закупили техники, а техника даёт возможность быстро посеять и быстро убрать и, соответственно, все экономические требования выполнить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одно из крупнейших хозяйств Чишминского района тоже вложилось в строительство новой мегафермы. Объём инвестиций – 500 миллионов рублей, на которые возведут семь современных корпусов. Это позволит предприятию «Нурис» увеличить поголовье дойных коров вдвое, до 1600 животных, а суточные надои составят 30 тонн молока. Будут созданы и дополнительные рабочие места для местных жителей.

Ну, конечно, это так здорово, когда в деревне возрождается жизнь, строятся такие комплексы, есть рабочие места. На сегодняшний день молоко пользуется большим спросом, поэтому мы идём в правильном направлении. А животным здесь будет очень комфортно. Гульнара Гатауллина, заместитель директора по животноводству ООО «Нурис»

От стерлитамакской фермы чишминская будет отличаться разве что поголовьем скота и надоями. Условия для содержания скота практически аналогичные. Микроклимат в помещениях, автоматическая дойка и уборка. Риф Байбурин, который 47 лет своей жизни отдал работе в животноводстве, в начале своей карьеры и не мечтал о таком. Говорит, доярки сейчас даже молока не видят. По молокопроводу из доильного зала оно сразу идёт в холодильник, оттуда – на молочные комбинаты.

Раньше фермы маленькие и деревянные были. На лошадях завозили корма в корпус и вручную раздавали. Сейчас всё механизировано, один человек кормит всю ферму, кормораздатчик-тракторист. Риф Байбурин, заведующий фермой

Это хозяйство постоянно динамично развивается. Каждый год они строят новые животноводческие помещения. До этого они четыре года подряд возводили корпусы из металлоконструкций. В этом году они начали строительство молочного комплекса, рассчитанного на 840 голов. Также в этом году они возвели и запустили карду с кормовым столом и навесом, который защищает от атмосферных осадков. Данис Аминов, начальник производственного отдела управления сельского хозяйства Чишминского района

На предприятии 100-процентное искусственное осеменение, а грамотно подобранные корма увеличивают надои. В год они составляют 8000 килограмм на одну корову. А в новых современных условиях будет комфортно не только бурёнкам, но и сотрудникам мегафермы, говорит Риф Юсупов. Поэтому ждёт молодое пополнение зоотехников и животноводов, чтобы передать им свой опыт и продолжить работу в качестве наставника.