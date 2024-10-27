«Ломая барьеры»: итоги III Всероссийского форума-выставки в Уфе

На неделе Уфа третий год подряд принимала всероссийскую выставку «Ломая барьеры». Она объединила экспертов, профессионалов и активистов для обсуждения новых решений в деле помощи людям с особенностями здоровья. Участие в масштабном проекте приняли Радий Хабиров, статс-секретарь, заместитель министра обороны России Анна Цивилёва, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Главной темой форума в этом году стало формирование системы реабилитации людей старше 18 лет. В рамках выставки впервые апробировали турпоездку по столице для людей с особенностями здоровья – с учетом предложений от экскурсантов она будет проводиться и в дальнейшем.

Демпферы – так называются эти небольшие по размерам части протеза стопы. А вот зависит от них многое – амортизация и комфорт при ходьбе. Подбираются они под клиента индивидуально. В республике эти элементы производит одна компания.

А это уже новая разработка – силиконовые протезы пальцев. Материал легко адаптируется к человеческому телу и устойчив к низким и высоким температурам. Что немаловажно, протез подбирается по цвету кожи. На их производство предприятие получило поддержку от республики.

На поддержку может рассчитывать любая компания, занимающаяся производством технических средств реабилитации, благодаря существующей в регионе программе. В прошлом году субсидии на покупку оборудования получили девять предприятий этого профиля. А в этом году список расширился: в него включили затраты на сырье, материалы и комплектующие – это позволило поддержать 11 производителей на 20 миллионов рублей.

Мы внимательно посмотрели, какие меры поддержки существуют и что нами сделано. У нас есть неплохая и ясная картина, по крайней мере на ближайшие годы, что мы должны сделать, начиная с доступной среды и завершая сложными точечными вещами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики отметил: программа будет развиваться. Но от производителей ждут качественных современных изделий. Что примечательно, российские предприятия стараются закрывать свои потребности в комплектующих самостоятельно, становясь независимыми от зарубежных поставщиков.

Движения ограничены – возможности безграничны, говорят про себя те, кто имеет особенности здоровья. 20 лет пользуется протезами для рук Алексей Мутин, и сравнить искусственные конечности с теми, которые были раньше, просто невозможно. По сути, они давали только косметический эффект, а сегодня Алексей рисует, пишет – сетует, что пока не может плести бисером.

Проект «Ломая барьеры» в республике появился в 2012 году. За время проведения он перерос в деловую площадку, которая комплексно развивает инклюзивное общество. На пленарном заседании в этот раз говорили о комплексной реабилитации взрослых инвалидов.

Безусловно, необходима разработка стандартов по программам реабилитации, необходимо формировать образовательные программы, профстандарты по специалистам, которые необходимы в реализации комплексной реабилитации. Необходима инфраструктура, технологии, современные технические средства реабилитации. Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов

За год, посвященный заботе о людях с ограниченными возможностями здоровья, провели много мероприятий. По словам Радия Хабирова, среди главных итогов – то, что общество стало больше знать о таких людях и теплее к ним относиться. В прошлом году по инициативе Радия Хабирова для взрослых инвалидов ввели новую меру поддержки – сертификаты на реабилитацию. С сентября их получили порядка 400 человек, номинал каждого – 52,5 тысячи рублей.

Мы за это время, за этот год завершили ряд инфраструктурных объектов. Мы сдали реабилитационный центр «Салют», это большое достижение. В ближайшее время, в течение месяца-двух, мы закончим большой центр для наших пожилых людей «Именлек». Сделали ремонты в целом ряде реабилитационных центров, которые расположены в муниципалитетах, в коррекционных школах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Комплексная реабилитация, или по-другому всесторонняя, должна проходить через все сферы жизни. Впервые в рамках форума инвалидам провели обзорную экскурсию по городу. Среди них колясочник, в автобус он легко въехал с помощью пандуса. А вот по поводу доступности достопримечательностей, которые они посетили, выводы сделают сами экскурсанты – с учетом их предложений сформируют самый удобный маршрут.