Контроль за блогерами и выплаты донорам: что изменится для россиян в ноябре

Контроль за блогерами, штрафы за порчу имущества дома и электронный реестр военнообязанных. В ноябре в стране вступят в силу новые законы, которые нацелены изменить нашу жизнь к лучшему. Что поменяется – смотрите в нашем обзоре.
Миграционный контроль
С 7 ноября ужесточаются правила въезда для иностранцев. Информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, разрешается использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства. Предусматривается единообразный перевод фамилий и имен с латинского написания на кириллическое. Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах и не впускать в страну тех, кто ранее уже нарушал российские законы. Кроме того, гражданство будет аннулировано, если до 21 ноября новые граждане не принесут присягу.
Контроль за блогерами
С 1 ноября Роскомнадзор будет вести перечень блогов и каналов, у которых более 10 тысяч подписчиков. Для того чтобы попасть в него, их владельцы должны предоставить сведения о себе и не распространять запрещенную информацию. В противном случае они не смогут получать донаты и размещать рекламу. Кроме того, владельцы мессенджеров обязаны будут не допускать того, чтобы пользователи без своего согласия получали анонимные сообщения и звонки. Мера направлена против мошенников.
Платит виновный
С 1 ноября виновный в порче общего имущества дома собственник квартиры сам будет нести ответственность и оплачивать работы. Ранее все расходы ложились на плечи управляющей компании. Однако ответственность нерадивого жильца должна быть подтверждена в суде.
Электронный реестр
В России начнет работу новый электронный реестр военнообязанных. Процесс его создания будет осуществляться в два этапа: сначала до 31 октября Минцифры готовят всю необходимую инфраструктуру, а с 1 ноября Минобороны начнет загрузку данных о военнообязанных и запустит реестр в эксплуатацию.
Региональный вопрос
Разрабатывать и утверждать планы тушения природных пожаров будут теперь региональные власти. Исключения составляют земли лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий. Кроме того, регионы также будут проводить мероприятия по предупреждению ЧС, ликвидации их последствий, спасению жизни и сохранению здоровья людей при чрезвычайных ситуациях.
Охрана природы
На особо охраняемых природных территориях инспекторы теперь могут делать постоянные рейды. Закон начинает работать с 7 ноября. Он направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений. К примеру, замусоривание территории и разведение костров. Инспекторы смогут действовать оперативнее.
Выплаты донорам
Выплаты гражданам, носящим звание «Почетного донора России», будут устанавливаться автоматически. Для этого потребуется согласие на портале «Госуслуги» на использование указанных банковских реквизитов для получения мер поддержки.