Контроль за блогерами и выплаты донорам: что изменится для россиян в ноябре

С 1 ноября Роскомнадзор будет вести перечень блогов и каналов, у которых более 10 тысяч подписчиков. Для того чтобы попасть в него, их владельцы должны предоставить сведения о себе и не распространять запрещенную информацию. В противном случае они не смогут получать донаты и размещать рекламу. Кроме того, владельцы мессенджеров обязаны будут не допускать того, чтобы пользователи без своего согласия получали анонимные сообщения и звонки. Мера направлена против мошенников.