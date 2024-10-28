В Уфе прошла конференция, посвященная сохранению мордовской культуры

В Уфе прошла всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы сохранения и развития языков и культуры мордовского народа». Она была посвящена 170-летию со дня рождения просветителя, этнографа, педагога и автора первого эрзянского букваря на основе кириллицы Авксентия Юртова.

С 1883 года он работал учителем в сёлах Самарской и Уфимской губерний, а позже окончательно переехал в Башкирию. Главными темами конференции стали научное и культурное наследие ученого, история мордовского народа и его распространения на территории Башкортостана, вопросы современного развития языка и культуры. Участниками конференции стали ученые, представители национально-культурных центров и краеведы из разных регионов страны.