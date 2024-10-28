В Уфе за выходные задержали 29 пьяных водителей

В Уфе за выходные задержали 29 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что 26 и 27 октября произошло 58 аварий, в результате которых пострадали 4 человека.

В эти два дня было зафиксировано 659 нарушений правил дорожного движения, при этом наибольшее количество случаев связано с использованием ремней безопасности. 96 пешеходов были привлечены к ответственности. 80 водителей не уступили дорогу пешеходам. Также 31 водитель совершил нарушения при перевозке детей, а 9 человек управляли транспортом без водительских прав.