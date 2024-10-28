В Башкирии в рамках президентской программы газифицировали 50 тыс. домов

С 2021 года долгожданный газ пришел в дома 2205 населенных пунктов республики. В рамках действия программы догазификации было принято 67 тысяч заявок, и уже обеспечена возможность для подключения 63 тысяч домов. Юбилейным, 50-тысячным абонентом стала семья Шагиевых из села Михайловка Уфимского района.
Больше трех лет в Башкортостане действует президентская программа догазификации. За это время к природному газу подключили 50 тысяч домов в разных уголках республики. Для этого специалисты «Газпром газораспределение Уфа» построили более 4600 км газопроводов. Больше всего заявок принято от жителей Иглинского, Уфимского, Кармаскалинского, Баймакского и Абзелиловского районов.
Юбилейным, 50-тысячным абонентом компании стали Шагиевы из с. Михайловка Уфимского района. Газовики подарили семье современную варочную поверхность отечественного производителя.
Появление газа в доме – большое событие для каждого нового клиента «Газпром газораспределение Уфа». Экологичное топливо удобно в использовании и значительно экономит семейный бюджет. Специалисты компании продолжают работу по реализации программы догазификации в городах и селах нашей республики. А значит, скоро во многих домах будет тепло и уютно.