В Башкирии в рамках президентской программы газифицировали 50 тыс. домов

Мы заключили почти 67 000 договоров о подключении, а в целом до границ земельных участков обеспечена техническая возможность подключения для 59 тысяч жилых домов. Существенную поддержку оказывают меры социальной поддержки, которые приняты в республике: это сертификаты на газификацию и субсидии, которые выделяются из бюджета республики, на получение которых имеют права 11 льготных категорий граждан. И сегодня уже 10 000 домов подключилось с использованием этих мер поддержки.

Дмитрий Крюков, главный инженер, первый заместитель генерального директора «Газпром газораспределение Уфа»