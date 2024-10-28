В Башкирии в рамках президентской программы газифицировали 50 тыс. домов

С 2021 года долгожданный газ пришел в дома 2205 населенных пунктов республики. В рамках действия программы догазификации было принято 67 тысяч заявок, и уже обеспечена возможность для подключения 63 тысяч домов. Юбилейным, 50-тысячным абонентом стала семья Шагиевых из села Михайловка Уфимского района.

Больше трех лет в Башкортостане действует президентская программа догазификации. За это время к природному газу подключили 50 тысяч домов в разных уголках республики. Для этого специалисты «Газпром газораспределение Уфа» построили более 4600 км газопроводов. Больше всего заявок принято от жителей Иглинского, Уфимского, Кармаскалинского, Баймакского и Абзелиловского районов.

Мы заключили почти 67 000 договоров о подключении, а в целом до границ земельных участков обеспечена техническая возможность подключения для 59 тысяч жилых домов. Существенную поддержку оказывают меры социальной поддержки, которые приняты в республике: это сертификаты на газификацию и субсидии, которые выделяются из бюджета республики, на получение которых имеют права 11 льготных категорий граждан. И сегодня уже 10 000 домов подключилось с использованием этих мер поддержки.

Дмитрий Крюков, главный инженер, первый заместитель генерального директора «Газпром газораспределение Уфа»

Юбилейным, 50-тысячным абонентом компании стали Шагиевы из с. Михайловка Уфимского района. Газовики подарили семье современную варочную поверхность отечественного производителя.

Фото №1 - В Башкирии в рамках президентской программы газифицировали 50 тыс. домов

Мы проживаем в этом доме с двадцатого года, здесь отопление было электрическое, так как по улице газ не проходил. Накладно было отапливать дом, так как квадратура большая – порядка 130 квадратов. В зимний период доходило до 17 000 в месяц. И мы ждали этого момента, когда придет газ.

Руслан Шагиев житель с. Михайловка

Наша семья является многодетной, мы подали заявку на получение сертификата на сумму 100 000 руб, обратились в «Газпром». Нам всё быстро, оперативно сделали, подключили, мы очень рады.

Фарида Шагиева, житель с. Михайловка

Появление газа в доме – большое событие для каждого нового клиента «Газпром газораспределение Уфа». Экологичное топливо удобно в использовании и значительно экономит семейный бюджет. Специалисты компании продолжают работу по реализации программы догазификации в городах и селах нашей республики. А значит, скоро во многих домах будет тепло и уютно.

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями