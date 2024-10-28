Новым вице-премьером Башкирии назначен Рустем Газизов

Рустем Газизов назначен исполняющим обязанности вице-премьера Башкирии. Указ об этом подписал Глава республики.
Газизов, ранее возглавлявший администрацию Стерлитамака, будет отвечать за вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства. Радий Хабиров подчеркнул важность его работы и попросил наладить взаимодействие с министрами.
Напомним, Рустем Газизов родился в 1983 году в Чишминском районе. Он окончил Уфимский авиационный университет и Башкирскую академию госслужбы, после чего занимал различные должности в муниципальных и коммерческих структурах. Перед назначением в Стерлитамак в 2021 году он работал в администрации Уфы.
Фото: соцсети Рустема Газизова.