Новым вице-премьером Башкирии назначен Рустем Газизов

Напомним, Рустем Газизов родился в 1983 году в Чишминском районе. Он окончил Уфимский авиационный университет и Башкирскую академию госслужбы, после чего занимал различные должности в муниципальных и коммерческих структурах. Перед назначением в Стерлитамак в 2021 году он работал в администрации Уфы.