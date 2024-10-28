В Башкирии назначены новые главы в 30 муниципалитетах

В Башкирии в 30 муниципалитетах завершились процедуры назначения глав администраций. Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

Фото №1 - В Башкирии назначены новые главы в 30 муниципалитетах

Он отметил, что изменения в федеральном законодательстве затянули процесс переназначения глав из-за выборов местных депутатов, но теперь более половины необходимых назначений уже сделаны.

Хабиров также представил нового главу Бурзянского района — Рамиля Абдуллина, подчеркнув его опыт и связь с регионом. Кроме того, он сообщил, что на прошлой неделе в Стерлитамаке был назначен новый глава — Эмиль Шаймарданов.

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