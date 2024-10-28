В Уфе водитель скрылся после наезда на надземный переход

В Уфе 28 октября водитель автомобиля «Киа Рио» выехал на тротуар и врезался в надземный переход. В результате столкновения автомобиль получил повреждения. Сам водитель скрылся с места происшествия.

Один из прохожих едва успел увернуться от летящей машины, к счастью, никто не пострадал. По словам очевидцев, на место аварии вскоре приехала владелица автомобиля, которая зачем-то сняла номера, объяснив, что не знает, кто управлял машиной.

Полиция теперь будет выяснять все обстоятельства происшествия и искать виновника.