В Башкирии продлят программу развития придорожного сервиса до 2030 года

Более 800 придорожных комплексов появилось в Башкортостане за последние три года. Объекты возводятся и модернизируются по инициативе руководителя республики. Радий Хабиров посетил такой сервис в Уфимском районе, который недавно открылся для автолюбителей. Там можно не только заправить машину.

Еще лет десять назад многие автомобилисты, которые путешествовали по республике, могли только мечтать о каких-либо удобствах на автозаправочных станциях. Однако ситуация в последние годы меняется в лучшую сторону. В регионе по инициативе Главы Башкортостана появляются современные придорожные сервисы. Как, к примеру, при выезде из столицы в Уфимском районе. Так, Игорь Баскаков регулярно заезжает сюда, чтобы наполнить топливный бак и приобрести кофе в дорогу.

И удобно очень, всё находится в одном месте. И быстро обслуживают, только плюсы. Спокойно я заправился в Уфе, до Казани мне топлива хватает. Игорь Баскаков, водитель

Подобный придорожный комплекс является вторым по счету в республике. Инвестором стала топливная компания из Татарстана. Помимо кафе и магазина, где можно приобрести сувениры, созданы условия для отдыха водителей и пассажиров. В том числе и для верующих. В здании сервиса оборудовали молельную комнату. На самой АЗС можно заправить электромобили. Объект дал муниципалитету новые рабочие места.

Тщательно мы исследуем спрос, вот здесь рядышком планируется строительство логистического центра, и под логистический центр мы планируем реализовать отель, шиномонтаж, мойку. Планируем инвестировать 10 объектов, и если мы такую инфраструктуру создаем, то дальше планируем реализовать и нефтебазу. Роман Фатыхов, финансовый директор топливной компании

За последние три года в Башкортостане построили более 800 придорожных сервисов. Такая работа проводится в рамках региональной программы правительства республики.

Десять миллиардов инвестиций. Мы только в этом году сделали 300 с лишним сервисов с инвестициями в 3 миллиарда рублей. Для путешествия важны заправка, питание, туалет, гостиницы. Я считаю, что республика уже становится флагманом этой работы, появляются очень хорошие заправки. У нас очень много разных инвесторов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Через территорию Башкортостана проходят основные транспортные потоки. Сервисы необходимы на дорогах регионального и межмуниципального значения. Для строительства объектов власти предоставляют инвесторам налоговые льготы, компенсации затрат в части подведения инженерных коммуникаций. А также земельные участки в аренду без проведения торгов.

На сопровождении в министерстве находятся свыше 100 объектов придорожного сервиса на разной стадии – какие-то уже на стадии завершения, какие-то на стадии подбора земельного участка. И эти 100 объектов в общей сложности составляют с общим объемом инвестиций порядка 11 миллиардов рублей. Алексей Гусев, и.о. министра торговли и услуг Республики Башкортостан

На встрече с инвесторами Радий Хабиров объявил о продлении республиканской программы модернизации объектов сервиса до 2030 года.