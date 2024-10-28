В Башкирии продлят программу развития придорожного сервиса до 2030 года

Более 800 придорожных комплексов появилось в Башкортостане за последние три года. Объекты возводятся и модернизируются по инициативе руководителя республики. Радий Хабиров посетил такой сервис в Уфимском районе, который недавно открылся для автолюбителей. Там можно не только заправить машину.
Еще лет десять назад многие автомобилисты, которые путешествовали по республике, могли только мечтать о каких-либо удобствах на автозаправочных станциях. Однако ситуация в последние годы меняется в лучшую сторону. В регионе по инициативе Главы Башкортостана появляются современные придорожные сервисы. Как, к примеру, при выезде из столицы в Уфимском районе. Так, Игорь Баскаков регулярно заезжает сюда, чтобы наполнить топливный бак и приобрести кофе в дорогу.
Подобный придорожный комплекс является вторым по счету в республике. Инвестором стала топливная компания из Татарстана. Помимо кафе и магазина, где можно приобрести сувениры, созданы условия для отдыха водителей и пассажиров. В том числе и для верующих. В здании сервиса оборудовали молельную комнату. На самой АЗС можно заправить электромобили. Объект дал муниципалитету новые рабочие места.
За последние три года в Башкортостане построили более 800 придорожных сервисов. Такая работа проводится в рамках региональной программы правительства республики.
Через территорию Башкортостана проходят основные транспортные потоки. Сервисы необходимы на дорогах регионального и межмуниципального значения. Для строительства объектов власти предоставляют инвесторам налоговые льготы, компенсации затрат в части подведения инженерных коммуникаций. А также земельные участки в аренду без проведения торгов.
На встрече с инвесторами Радий Хабиров объявил о продлении республиканской программы модернизации объектов сервиса до 2030 года.
Всего в Башкортостане насчитывается более 1800 придорожных комплексов. Они играют важную роль в экономическом развитии региона, в том числе автомобильного туризма, чтобы гости и жители республики могли с комфортом доезжать и посещать самые разные достопримечательности.