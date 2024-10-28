Жительница Башкирии перевела 300 000 рублей псевдоцелителю

Перевела 300 тысяч рублей псевдоцелителям. Жительница Кармаскалинского района перечислила свои деньги, поверив в бесплатную помощь экстрасенса. Увидев по телевизору рекламное объявление, женщина обратилась по телефону к целительнице за бесплатным сеансом очищения души.

Правда, за эту процедуру псевдоэкстрасенс всё-таки попросила деньги, поскольку у телезрительницы якобы загрязнена душа и нужно еще купить ритуальные предметы. В итоге 33-летняя уроженка Кармаскалинского района поверила и отдала крупную сумму за услугу. Опомнившись, 33-летняя гражданка обратилась в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества.