В Индии представят фильмы режиссёров из Башкирии

В Индии представят фильмы, снятые башкирскими кинематографистами. На международном фестивале «Слово о русском сердце», который проходит в городе Тривандрум, зрителям покажут картину «Еңмеш» режиссера Айнура Аскарова.
Киноленту выбрали неслучайно, поскольку действие в фильме разворачивается в небольшом башкирском селе, чья неспешная жизнь нарушается привозом плёнки популярного индийского фильма «Танцор диско». Вся местная детвора мечтает попасть на киносеанс.
Нашу республику на творческом событии представляет член Союза кинематографистов России и Башкортостана Марат Файзуллин.