Радий Хабиров утвердил новое правительство Башкирии

Сегодня был опубликован Указ Главы Башкирии Радия Хабирова о новом составе республиканского правительства. В документе говорится, что Глава региона будет управлять деятельностью правительства и его членами. Премьер-министр, в свою очередь, будет отвечать за разработку и реализацию ключевых направлений работы правительства. Представлять его как в республике, так и за её пределами. В правительстве числится девять заместителей премьер-министра, среди которых два первых.
Политолог Сергей Лаврентьев отметил, что при утверждении нового состава правительства происходят изменения, но в этом случае нет необходимости в значительных преобразованиях. По его мнению, правительство работало эффективно последние пять лет, и кардинальные изменения не требуются. Однако некоторые задачи могут усложняться и требовать расширения функционала, что совершенно нормально.
Лаврентьев также подчеркнул, что несмотря на обсуждение структуры правительства, эффективность управления регионом не снизилась. Сейчас идет процесс согласования назначений в рядах отраслевых министерств на федеральном уровне, что требует времени. Как только согласования завершатся, Госсобрание Башкирии утвердит кандидатуры председателя правительства и его заместителей. После этого Глава республики определит окончательный состав руководителей министерств и ведомств.
Стоит отметить, что в новом правительстве Башкирии появился экс-глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов, который назначен исполняющим обязанности вице-премьера.