Радий Хабиров утвердил новое правительство Башкирии

Сегодня был опубликован Указ Главы Башкирии Радия Хабирова о новом составе республиканского правительства. В документе говорится, что Глава региона будет управлять деятельностью правительства и его членами. Премьер-министр, в свою очередь, будет отвечать за разработку и реализацию ключевых направлений работы правительства. Представлять его как в республике, так и за её пределами. В правительстве числится девять заместителей премьер-министра, среди которых два первых.