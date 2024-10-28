В Башкирии стала известна структура нового Правительства

В Правительстве Башкортостана увеличилось число заместителей премьер-министра. Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о составе исполнительного органа. Его структура практически не поменялась. Единственное изменение — теперь в составе правительства — девять заместителей премьер-министра, в том числе два первых.

И сегодня Глава Башкортостана назначил бывшего руководителя администрации Стерлитамака исполняющим обязанности вице-премьера республиканского правительства. По мнению экспертов, при утверждении нового состава правительства всегда бывают точечные изменения, структурные и персональные, однако необходимости для более существенных изменений нет.

Оргструктура исполнительной власти является наиболее оптимальной для нашего региона. Это говорит о том, что задачи, которые стоят перед правительством, будут реализовываться. Мы видим увеличение вице-премьеров. Это значит, что задачи, которые стоят перед федеральным центром, перед Главой Республики Башкортостан, тоже интегрируют повестку Республики Башкортостан.

Артур Сулейманов, кандидат политических наук, доцент УГНТУ
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