В Башкирии стала известна структура нового Правительства

Оргструктура исполнительной власти является наиболее оптимальной для нашего региона. Это говорит о том, что задачи, которые стоят перед правительством, будут реализовываться. Мы видим увеличение вице-премьеров. Это значит, что задачи, которые стоят перед федеральным центром, перед Главой Республики Башкортостан, тоже интегрируют повестку Республики Башкортостан.

Артур Сулейманов, кандидат политических наук, доцент УГНТУ