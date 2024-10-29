В Уфе завершился конкурс пианистов имени Александра Франка

В Уфимском институте искусств завершился третий международный конкурс пианистов имени Александра Франка. Участники творческого события исполняли свои партии на фортепиано, а именно произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Баха, Гайдна и других, причем в сопровождении солистов Государственного академического симфонического оркестра республики.

На международном конкурсе оценивали мастерство порядка 60 участников из разных уголков России и стран ближнего зарубежья – не только студентов музыкальных колледжей и творческих вузов, но школьников.