В Башкирии правоохранители пресекли незаконный улов раков

В Башкирии местный житель незаконно выловил раков на сумму около 430 тысяч рублей. Дюртюлинская межрайонная прокуратура подтвердила обвинение в отношении него по нескольким статьям, включая нарушение правил добычи водных ресурсов.
С октября по ноябрь 2023 года мужчина на водоеме «Балтачевская старица» использовал 50 раколовок и поймал более 4 тысяч речных раков. Их вес составил почти 180 кг. Он хранил улов в металлических садках для последующей продажи и перевозил без необходимой маркировки.
Его действия нанесли серьезный ущерб экологии. Правоохранительные органы вмешались, и обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело передали в суд для дальнейшего разбирательства.
Фото: МВД по РБ.