В Башкирии правоохранители пресекли незаконный улов раков

С октября по ноябрь 2023 года мужчина на водоеме «Балтачевская старица» использовал 50 раколовок и поймал более 4 тысяч речных раков. Их вес составил почти 180 кг. Он хранил улов в металлических садках для последующей продажи и перевозил без необходимой маркировки.