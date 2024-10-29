В Башкирии задержали фуру с нарушение весовых норм

В Башкирии была обнаружена фура с перегрузом. Инспекторы МТУ Ространснадзора по ПФО провели контрольное мероприятие «Негабарит». Внимание было сосредоточено на грузовых автомобилях.

В результате измерений выяснили, что масса одного из автомобилей превышает допустимую норму более чем на 50%, и при этом не было оформлено специальное разрешение.

Фура была задержана до тех пор, пока не будет частично выгружен груз, чтобы устранить нарушения. В отношении перевозчика начато административное производство за несоответствие требованиям транспортного законодательства. Ведомство напомнило, что соблюдение норм по габаритам и весу является обязательным условием.