В Уфе 66-летний мужчина приставал к школьнице

66-летнего местного жителя обвинили в домогательствах к юной школьнице. По предварительным данным, мужчина сначала вступил в «дружескую» переписку с девочкой, а после просил собеседницу скидывать фотографии интимного характера. К счастью, о переписке узнали родители школьницы. Они и обратились в правоохранительные органы.