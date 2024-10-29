В Уфе 66-летний мужчина приставал к школьнице

В Уфе расследуют серьёзное правонарушение в отношении 12-летней девочки. Подробности рассказали в МВД региона.

Фото №1 - В Уфе 66-летний мужчина приставал к школьнице

66-летнего местного жителя обвинили в домогательствах к юной школьнице. По предварительным данным, мужчина сначала вступил в «дружескую» переписку с девочкой, а после просил собеседницу скидывать фотографии интимного характера. К счастью, о переписке узнали родители школьницы. Они и обратились в правоохранительные органы.

Обвиняемый задержан. Выяснилось, что 12-летняя девочка – не первая жертва мужчины. Отдельно отмечается, что мужчина гитарист. Он играл в различных музыкальных коллективах Башкирии и даже принимал участие в шоу «Голос 60+».

Фото: МВД по РБ. 

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