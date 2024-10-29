В Башкирии два подростка пострадали из-за упавшей остановки

В Иглинском районе вынесли наказание бывшему главному инженеру филиала АО «Башкиравтодор». По его вине из-за упавшей остановки пострадали подростки.

Фото №1 - В Башкирии два подростка пострадали из-за упавшей остановки

Напомним, в августе прошлого года остановочный комплекс упал на 17-летнюю девочку и 16-летнего парня. Они получили травмы различной степени тяжести. Выяснилось, что опрокидывание остановки произошло из-за того, что автобусный павильон установили без усиления конструкции бетонным фундаментом.

Суд назначил инженеру наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством строительных работ и осуществлением строительного контроля, сроком на 1 год.

Фото: СК РФ по РБ. 

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