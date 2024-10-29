В Башкирии жертвами ДТП стали четыре человека

В Кугарчинском районе Башкирии произошла автокатастрофа, в результате которой погибли четыре человека. Авария случилась на 326 км дороги Магнитогорск– Ира. Столкнулись «УАЗ» за рулем которого был 66-летний местный житель, и «Хендай Акцент» под управлением 61-летнего водителя из Зианчуринского района.

На месте происшествия водитель «Хендай» и двое его пассажиров скончались до прибытия скорой. Водитель «УАЗа» и его пассажир были госпитализированы. К сожалению, сегодня утром стало известно, что пассажир «УАЗа» тоже умер в больнице.