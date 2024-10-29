«Хочется помочь нашим ребятам»: врачи из Башкирии работают в зоне СВО

Башкирские врачи – в зоне спецоперации. Специалисты из республики с первых дней оказывают помощь бойцам на передовой, трудясь в госпиталях. Медики ездят периодически в командировки и в новые регионы для проведения обследований местного населения. Большинство врачей и сестер возвращаются в зону спецоперации, чтобы помогать башкирским бойцам.
Напомним, Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. А с 10 июля сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова. В Башкортостане эффективно работает и проект «Рекрут». За помощь в организации подписания на контрактную службу волонтерам предусмотрена выплата в размере 50 тысяч рублей.
Подписать контракт на прохождение военной службы с Минобороны страны имеют право граждане от 18 до 65 лет. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы».