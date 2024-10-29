Башкирская шахматная лига проходит в новом формате

Южные команды вступили в борьбу во втором сезоне Башкирской шахматной лиги. Республиканские командные соревнования проходят второй год. Но в этом году формат поменяли, поделив республику на зоны.

Так, первые игры южного направления состоялись в Стерлитамаке. В соревнованиях приняли участие 70 сильнейших спортсменов не старше 16 лет. Всего семь команд. В результате победили хозяева – воспитанники стерлитамакской спортшколы №2 заняли первое и третье место, выставив два состава. На второй строке – шахматисты из Красноусольска.