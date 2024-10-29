В Уфе изобрели станок для сухого электрополирования запчастей

Первый в стране станок для сухого электрополирования запчастей изобрели в Уфе. Магистры и профессоры УУНиТ в 2023 году спроектировали модель, разработали программное обеспечение, отладили и выпустили пока единственный в России станок, способный отполировать медицинские, ювелирные изделия и запчасти газотурбинного двигателя.

Технологические возможности установки позволяют полировать поверхность элементов до блеска без ущерба для изделия. Станку подвластны маленькие детали, сложные формы, в том числе и менее миллиметра в толщину, которые раньше полировались только вручную.

Этот метод является инновационной технологией нового поколения, к тому же он экологичен и отличается малым расходом энергии. Верхний слой детали шлифуется благодаря наложению электрического потенциала, обеспечивающего взаимодействие поверхности детали с материалами-анионитами. Программное обеспечение, позволяющее задать необходимые параметры для точности полировки, разработали студенты университета.