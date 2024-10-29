В Уфе мужчина напал на 91-летнюю пенсионерку

У дома по проспекту Октября к пожилой женщине обратился неизвестный. Он попросил у пенсионерки деньги, женщина ему не ответила и поспешила в подъезд. Мужчина проник следом, а после отнял у старушки сумку. В ней находились банковские карты и документы.