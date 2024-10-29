В Стерлитамаке задержали банду молодых наркоторговцев

В Стерлитамаке была задержана группа из шести молодых людей, подозреваемых в продаже наркотиков. По информации МВД республики, в состав банды входили пять мужчин в возрасте от 19 до 32 лет и 25-летняя женщина.

Они планировали распространять наркотики через закладки. Во время задержания у всех участников нашли свертки с синтетическими наркотическими веществами.